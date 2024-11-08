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Предстоящий Новый год в путешествиях встретят вдвое больше россиян, чем прошлый

Турэксперт Шелехова: на предстоящий Новый год число путешествий выросло вдвое

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Depositphotos

На предстоящий Новый год количество авиабронирований на путешествия выросло вдвое по сравнению с прошлогодними каникулами. На отдых в другие страны отправятся на 78% россиян больше, чем годом ранее, – доля зарубежных бронирований составляет 44%, рассказала RT руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Среди зарубежных мест первое место по популярности занял ТаиландПхукет и Бангкок. Также в пятерке востребованных направлений среди россиян оказались Баку, Денпасар (Бали), Дубай. Чуть менее популярны оказались Стамбул, Ереван, Ханой, Хошимин, Минск.

Многие жители также запланировали поездки по России – лидируют Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Екатеринбург. Также многие сделали выбор в пользу Минвод, Самары, Красноярска, Тюмени и Уфы.

Напомним, «Газета.Ru» вместе с туроператорами и экспертами по туризму составила список самых популярных туров и направлений для семей с детьми на Новый год, подробности – в материале.

Ранее россияне рассказали о планах россиян на новогодние каникулы.

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