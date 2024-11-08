Назван размер долга украинского олигарха Фукса перед Россией

Украинский олигарх Павел Фукс задолжал в России более 624 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что общая сумма долга составляет 624 664 851 рубль.

В публикации отмечается, что в 2018 году Россия ввела против Фукса санкции. Кроме того, в отношении олигарха в РФ было возбуждено два уголовных дела.

В мае 2023 года Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила Фуксу обвинение в масштабных финансовых махинациях и уклонении от налогов.

По данным следствия, Фукс с 2018 года незаконно присвоил активы украинских компаний более чем на 100 млрд гривен ($2,7 млрд). Холдинг бизнесмена подыскивал предприятия энергетической, машиностроительной и металлургической отраслей Украины, у которых были кредиты в обанкротившихся банках. У этих банковских учреждений за бесценок выкупались «кредитные обязательства» предприятий. Таким образом Фукс и его сообщники получали доступ к их хозяйственной деятельности.

В дальнейшем активы украинских заводов и инфраструктурных объектов замораживали, блокировали их деятельность или доводили до банкротства, рассказали в СБУ.

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