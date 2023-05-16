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СБ Украины предъявила миллионеру Фуксу обвинение в крупных финансовых махинациях

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Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение миллионеру Павлу Фуксу в масштабных финансовых махинациях и уклонении от налогов. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Бизнесмен с июня 2021 года находится под санкциями со стороны Киева.

По данным следствия, Фукс с 2018 года незаконно присвоил активы украинских компаний более чем на 100 млрд гривен ($2,7 млрд). Холдинг бизнесмена подыскивал предприятия энергетической, машиностроительной и металлургической отраслей Украины, у которых были кредиты в обанкротившихся банках. У этих банковских учреждений за бесценок выкупались «кредитные обязательства» предприятий. Таким образом Фукс и его сообщники получали доступ к их хозяйственной деятельности.

В дальнейшем активы украинских заводов и инфраструктурных объектов замораживали, блокировали их деятельность или доводили до банкротства, рассказали в СБУ.

Команда Фукса на такой деятельности получала сверхприбыли и уклонялась от уплаты налогов.

По данным СБУ, на основании собранных доказательств Фуксу и двум топ-менеджерам холдинга предъявили обвинения по статье «уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)». На их корпоративные права и счета в 101 компании, на права на кредиты и прочее наложены арест.

В июне 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совбеза Украины в отношении ряда граждан России, в этом список в том числе попал российский бизнесмен Павел Фукс.

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