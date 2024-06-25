На Украине продлили санкции против Дерипаски, Миллера и Костина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому продлеваются санкции против физических лиц, в том числе предпринимателя Олега Дерипаски, главы «Газпрома» Алексея Миллера и главы ВТБ Андрея Костина. Соответствующий указ опубликован на сайте главы Украины.

Всего в санкционном перечне значатся 390 фамилий, в основном это граждане России. Ограничения против каждого лица вводятся на десять лет.

Помимо российских предпринимателей, санкции распространяются на политических деятелей, в том числе от ДНР и ЛНР. Среди них глава Народного совета (парламента) ЛНР Денис Мирошниченко и бывший глава ЛНР Игорь Плотницкий.

Также продлеваются ограничительные меры против украинских бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

Для физических лиц предусмотрено около семи видов ограничительных мер, в основном это блокировка активов, прекращение торговых операций, остановка исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на участие в приватизации и аренде госимущества.

До этого власти Японии ввели санкции против 42 российских компаний и 11 физлиц. В список среди физических лиц вошли секретарь Центризбиркома РФ Наталья Бударина и еще пять членов ЦИК РФ, глава КТРВ Борис Обносов, гендиректор «Уралвагонзавода» Александр Потапов и главный конструктор компании Авиамоторный научно-технический комплекс «Союз» Мкртич Окроян.

Ранее в офисе Зеленского представили новый план по усилению санкций против России.