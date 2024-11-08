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Шивелуч выбросил пепел в третий раз за сутки

РАН: вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел в третий раз за сутки

Вулкан Шивелуч выбросил пепел в третий раз за сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале «Института вулканологии и сейсмологии» (ИВиС) Дальневосточного отделения Российской академии наук.

Высота пепельного столба составила 8,5 км над уровнем моря, а протяженность шлейфа — 120 км. Извержение создало опасность для региональных и международных авиаперевозок, на фоне выброса был объявлен оранжевый уровень опасности.

После извержения пепловое облако начало перемещаться между поселками Усть-Камчатск и Ключи в Усть-Камчатском районе Камчатского края России.

Днем 7 ноября вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 11 км.

Из-за извержения Шивелуча закрыта дорога между поселками Ключи и Усть-Камчатск.

Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5000 человек. Это один из крупнейших вулканов региона.

Ранее в Индонезии из-за извержения вулкана закрыли четыре аэропорта.

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