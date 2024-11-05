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Появилось видео, как ураган в Махачкале сносит все на своем пути

В Махачкале на видео попали моменты разрушения автомобилей из-за урагана

В Махачкале ураган сносит автомобили и людей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Так, сегодня утром кусок фанеры отлетел и придавил женщину на улице, ее состояние уточняется. Ветер выбивает стекла в авто, крушит деревья, сбивает бетонные блоки на стройках», — говорится в публикации.

На опубликованных кадрах видно, как бетонные блоки падают прямо на автомобиль из-за сильного ветра. По данным МЧС, он сохранится до конца дня.

До этого «Газета.Ru» выяснила, что для российских автомобилистов предстоящая зима станет настоящим испытанием. Водителей ожидают резкие перепады температуры, сильные снегопады и частые ДТП. В автосервисах уже предупреждают о длинных очередях. Как подготовить авто к зиме и сколько за это придется заплатить — читайте в нашем материале.

Ранее москвичка в метель проехалась на выключенном самокате и попала на видео.

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