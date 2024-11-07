Петербургский подросток стрелял по яблокам возле школы и попал в одноклассника

В Петербурге восьмиклассник, стрелявший по яблокам возле школы, попал в своего одноклассника. Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации Пушкинского района сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел в Шушарах неподалеку от школы № 511. Школьник стрелял по яблокам, которые висели на деревьях, и в какой-то момент случайно попал в ногу своему однокласснику.

Отмечается, что инцидент произошел не на территории школы и во внеурочное время. Из чего стрелял несовершеннолетний не уточняется.

У пострадавшего подростка диагностировали легкое повреждение мягких тканей. Он не получил справку об освобождении от занятий и продолжает посещать школу в обычном режиме.

До этого российский школьник впал в кому, получив пулю в голову из стреляющего брелока. Медики диагностировали ему перелом костей и лицевого скелета, отек мозга и кровоизлияние.

Ранее россиянин ранил из ружья подростка, кидавшего петарды под колеса машин.