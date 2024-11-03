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Россиянин ранил из ружья подростка, кидавшего петарды под колеса машин

В Омске подросток игнорировал замечания взрослых и получил пулю в ногу

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Shutterstock/InfinitumProdux

Житель Омска открыл стрельбу по подростку, который бросал петарды под колеса машин, школьник получил пулю в ногу. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, инцидент произошел во дворе многоэтажки по улице Володарского. Двое подростков 15 и 16 лет вместе с 22-летним другом бросали под колеса припаркованных автомобилей петарды.

Один из автолюбителей сделал им замечание, юноши начали бросать петарды под ноги мужчине. Свидетелем произошедшего увидел 62-летний сосед автомобилиста, вернувшийся с охоты. Между взрослыми и молодыми людьми произошел конфликт, пенсионер достал из машины охотничье ружье, заряженное дробью, и выстрелил в сторону подростков.

Дробь отрикошетила от асфальта и попала 16-летнему юноше в ногу, он госпитализирован в детскую клиническую больницу. В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее кузбассовец устроил стрельбу из обреза у компьютерного клуба.

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