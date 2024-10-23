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Российский школьник впал в кому, получив пулю в голову из стреляющего брелока

В Ингушетии мальчик впал в кому, получив пулю в голову из стреляющего брелока

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Ингушетии десятилетний ребенок попал в больницу с огнестрельным ранением после игры с брелоком. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа Кавказ».

Инцидент произошел в селе Экажево 22 октября. По предварительной информации, мальчик играл с предметом, похожим на брелок от машины. В какой-то момент школьник нажал на одну из кнопок устройства, и из него вылетела пуля. С огнестрельным ранением ребенка доставили в больницу. Медики диагностировали ему перелом костей и лицевого скелета, отек мозга и кровоизлияние. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Пояснить, откуда дома появился предмет, стреляющий боевыми патронами, в семье пострадавшего не смогли.

До этого в Ингушетии мужчина случайно выстрелил себе в лицо из пистолета друга и выжил.

Ранее еще один случайный выстрел произвел охотник из Нижегородской области: пуля попала в жену мужчины, которая сопровождала его в лесу.

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