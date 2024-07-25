Transavia приостановила полеты в финский город из-за помех GPS со стороны России

Авиакомпания-лоукостер из Нидерландов Transavia приостанавливает полеты в финский аэропорт Савонлинна из-за помех GPS. Об этом сообщает финское издание Yle.

Авиакомпания выполняла чартерные рейсы из Роттердама по заказу нидерландского туроператора Voigt Travel.

В компании заявили, что не могут гарантировать безопасность полетов из-за близости российской границы и обнаруженных в этом районе помех GPS. Запланированные до конца сентября рейсы в Савонлинну перевозчик перенаправит в Хельсинки.

11 июня сообщалось, что летевший из Хельсинки самолет Finnair не смог приземлиться в Йоэнсуу (70 километров от российской границы) из-за сбоев в работе GPS.

27 апреля самолет Finnair, следовавший из Хельсинки, не смог приземлиться в аэропорту Тарту из-за помех в работе GPS. Отмечалось, что рейс AY1045 не смог сесть в эстонском городе и был вынужден вернуться в Хельсинки.

В марте финское агентство транспорта и связи Traficom сообщало, что в 2023 году количество заявлений о нарушении работы навигационной системы GPS выросло в несколько раз.

Ранее страны Балтии обвинили Россию в подавлении GPS в регионе.