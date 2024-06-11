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Финский самолет не смог приземлиться в аэропорту Йоэнсуу из-за помех GPS

Yle: самолет Finnair не смог приземлиться в Йоэнсуу около границы РФ из-за помех GPS

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Depositphotos

Летевший из Хельсинки самолет Finnair не смог приземлиться в Йоэнсуу (70 километров от российской границы) из-за сбоев в работе GPS. Об этом сообщает общественный вещатель Yle.

«Рейс авиакомпании Finnair, следовавший из Хельсинки в Йоэнсуу, не смог приземлиться во вторник утром. Самолет должен был приземлиться в 7:40 утра (совпадает с мск. — Прим. ред.), но в итоге был вынужден повернуть обратно в Хельсинки», — пишут журналисты.

Трудности с посадкой возникли из-за сбоев в работе GPS, уточняет Yle.

До этого глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис говорил, что против России необходимо ввести дополнительные санкции, поскольку она организует «помехи» в GPS над регионом Балтийского моря.

Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Североатлантический альянс не в состоянии бороться с помехами в работе навигационной системы GPS в регионе Балтийского моря.

Ранее ВВС Германии заявили о полете российского Ан-26 над Балтикой без сигнала транспондера.

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