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Путин заявил, что острые конфликты осложняют мировое развитие

Путин: конфликты осложняют мировое развитие, но не прерывают его

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что острые и принципиальные конфликты, насыщенные эмоциями, действительно усложняют процессы мирового развития, но не останавливают их. Об этом сообщает РИА Новости.

«Острые, принципиальные, эмоционально наполненные конфликты, конечно, значительно осложняют мировое развитие, но не прерывают его. На месте разрушенных политическими решениями и даже военными средствами цепочек взаимодействия возникают другие», — сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам президента, опыт последних лет показывает, что вновь возникающие связи становятся все более сложными и порой запутанными, но при этом продолжают поддерживать экономические и социальные отношения.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» объединяет ведущих зарубежных и российских экспертов в таких сферах, как политология, экономика, история и международные отношения. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Новость дополняется.

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