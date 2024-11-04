Лавров рассказал о диалоге по сосуществованию стран в многополярном мире

Диалог о принципах сосуществования государств в многополярном мире по вине коллективного Запада идет тяжело. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на симпозиуме «Создавая будущее», передает ТАСС.

Дипломат напомнил, что в июле под председательством России в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций состоялись открытые дебаты, посвященные возможностям сосуществования государств в многополярном мире. Тогда представители РФ предложили для обсуждения ряд конкретных мер, направленных на восстановление доверия и стабилизацию международной обстановки. По словам Лаврова, Россия продолжит этот диалог и на других многосторонних площадках, в том числе в ноябре в Рио-де-Жанейро на саммите «Группы двадцати» (G20).

Лавров добавил, что на межправительственном, официальном уровне разговор идет туго, поскольку Запад до сих пор стремится извлекать для себя односторонние преимущества, не гнушаясь никакими методами, включая приватизацию секретариатов международных организаций.

В ходе этого же выступления Лавров заявил, что Российская Федерация не закрыта от диалога с Западом, но будет рассматривать предложения о возобновлении контактов, исходя из собственных национальных интересов.

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