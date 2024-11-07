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Глава Вологодской области рассказал о проваленном чиновниками диктанте

Вологодский глава Филимонов: 43 чиновника провалили экзамен по русскому языку

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

В правительстве Вологодской области озвучили результаты проверки диктанта по русскому языку. Об этом сообщил губернатор области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

«Провели диктант по русскому языку для сотрудников ЦИОГВ. Из 143 участников, 43 не сдали. Всего одна «пятерка», — говорится в сообщении.

По словам политика, он поручил разработать план по повышению грамотности государственных служащих.

В местных изданиях сообщали, что некоторые чиновники написали в диктанте «смотреца», а порядка 59 сотрудников получили тройки за работу.

29 октября стало известно, что власти Вологодской области ограничат продажу алкоголя по будням и праздничным дням. С момента принятия закона жители региона смогут покупать спиртные напитки с 12 до 14 часов по местному времени, а также в выходные и некоторые праздники: новогодние каникулы, День защитника Отечества, 8 Марта и День Победы.

Ранее российский губернатор назвал «либеральным» запрет продавать алкоголь 22 часа в сутки.

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