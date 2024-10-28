В Финляндии назвали условие уничтожения страны с помощью ядерного оружия

Финляндия будет уничтожена ядерными ракетами в случае конфликта России и НАТО. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Все дело состоит в том, что если начнется война между НАТО и Россией, то Финляндия будет уничтожена ракетами, возможно, ядерными», — подчеркнул он.

До этого военный эксперт Александр Степанов заявлял, что учения стран Запада в Финляндии Lightning Strike 24 символизируют подготовку НАТО к ведению боевых действий с Россией.

Степанов напомнил, что военные учения НАТО пройдут с 4 по 28 ноября в финской Лапландии на полигоне Роваярви, который является крупнейшим в Северной Европе. Эксперт особенно обратил внимание на то, что эти учения будут проходить всего в 100 километрах от границы с Россией.

Ранее стало известно, что будет использовать Финляндия в миссиях НАТО в 2025 году.