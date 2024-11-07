Опрос показал, что большинство финнов не верят в улучшение отношений с РФ

Согласно результатам опроса, проведенного Фондом развития местного самоуправления, более 80% финнов считают, что в течение ближайшего десятилетия улучшение отношений между Финляндией и Россией маловероятно. Данные опроса приводит Yle.

«Местные жители слабо надеются на позитивные изменения в отношениях с Россией: 84% опрошенных выражают сомнения по этому поводу», — отмечается в отчете.

Практически такое же количество опрошенных не уверены в том, что доверие к политике страны увеличится, и 74% финнов надеются, что государство сможет справиться с вопросом государственного долга. Как добавляет Yle, результаты исследования показывают, что большинство финнов смотрят на ближайшее будущее с пессимизмом.

Опрос был проведен осенью среди 1070 респондентов компанией Verian, при этом погрешность составила три процентных пункта.

В конце октября пять объектов недвижимости России в Финляндии попали под действие мер ареста по иску украинской компании «Нафтогаз».

Ранее в Крыму пригрозили «поискать» и национализировать финскую собственность на полуострове.