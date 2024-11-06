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Россиянам рассказали, что грозит за неуплату налогов до 1 декабря

Адвокат Филиппов: за неуплату налогов до 1 декабря россиянам начислят пени

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Россиянам начислят пени и запретят выезжать за границу, если они не оплатят налоги до 1 декабря 2024 года. Об этом «Москве 24» рассказал почетный адвокат России Никита Филиппов.

Речь идет о транспортном, земельном налоге, НДФЛ, а также налоге на имущество физических лиц. При этом эксперт уточнил, что это не распространяется на жителей отдельных территорий Курской, Белгородской областей, а также на пострадавших от паводков в Оренбургской области.

«За неуплату налога в срок взимается пеня в размере 1/300 от ключевой ставки в день. С учетом ее текущего значения (21%) размер пени составляет 0,07% в день от суммы неуплаченного налога. Иные штрафы не взыскиваются», — сказал Филиппов.

В случае со значительной задолженностью гражданам могут запретить выезд за границу, однако для этого должно быть возбуждено исполнительное производство, заключил адвокат.

3 ноября в Федеральной налоговой службе напомнили россиянам, что на уплату имущественных налогов осталось меньше месяца. Согласно уведомлению ФНС, которое получают налогоплательщики либо по почте, либо в личном кабинете налогоплательщика на сайте службы, имущественные налоги необходимо оплатить не позднее 2 декабря, то есть на это остается менее месяца.

Ранее россиянам рассказали, как платить налоги по вкладам.

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