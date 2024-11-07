В Пермском крае десятки тысяч жителей остались без света и воды

В Березниках Пермского края десятки тысяч человек остались без электричества и водоснабжения. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, в городе нет воды, а в некоторых районах, где проживает порядка 50 тысяч человек, отсутствует свет. На местном водозаборе произошла авария в результате падения деревьев. Проблемы на станции не были устранены. Городские детские сады и школы не работают. По словам местных жителей, они вынуждены топить снег, чтобы помыться. Администрация Березников организовала подвоз воды, но из-за заваленных дорог машины не смогли добраться до места.

В городском правительстве добавили, что на данный момент ведутся работы по устранению последствий стихийного бедствия.

27 октября в городе Ессентуки в Ставропольском крае произошло отключение света из-за аварии на электрической подстанции. Без света остались более 30 тыс. местных жителей.

23 октября в Приморском крае оказались обесточены сразу шесть населенных пунктов. Причиной послужила авария на сетях, произошедшая из-за прошедших в регионе ливней и усиления ветра.

Ранее жители самого высокогорного города в России остались без воды и тепла.