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Жители самого высокогорного города в России остались без воды и тепла

В Кабардино-Балкарии жители 25-тысячного Тырныауза остались без воды и тепла

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Depositphotos

В Кабардино-Балкарии жители 25-тысячного города Тырныауза остались без тепла. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Отмечается, что в городе до сих пор не включили отопление, в некоторых домах нет воды. По ночам температура может опускаться до −5°C, а местные жители вынуждены греться газом. По их словам, котельные к отопительному сезону не готовы, а на установление котлов разрешение не дают.

Администрация заявила, что работы по запуску отопления продолжаются, а «специалисты активно трудятся над устранением прорывов в системе».

Уточняется, что в прошлом году в Тырныаузе тоже были проблемы с отоплением: его дали только под Новый год.

Тырныауз — административный центр Эльбрусского района. Образует одноименное городское поселение. Является самым высокогорным городом Российской Федерации.

17 октября сообщалось, что начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области Сергей Малинкин заявил, что жители села Урик в Иркутской области, которые остались без электричества, должны были подумать о строительстве печи. Малинкин встретился с жителями Урика, оставшимися без света и тепла в результате, как пишет телеканал, отказа энергетиков подключать дома к электричеству, и сказал им, что «жить без печи — это беспечность».

Ранее крупнейший город Бразилии частично остался без света.

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