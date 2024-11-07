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В Минсельхозе отчитались о собранных зерновых

Глава Минсельхоза Лут: российские аграрии собрали более 128 млн тонн зерна

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Nina Liashonok/Reuters

С начала 2024 года в России уже собрано более 128 миллионов тонн зерна. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на заседании правительства, сообщает РИА Новости.

«На данный момент зерновые культуры обмолочены с площади 97%, собрано более 128 млн тонн», — сказала чиновник.

Лут также добавила, что осенние полевые работы в стране подходят к своему завершению. «Несмотря на различные погодные аномалии, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители в этом году, уборочная кампания завершается в обычном режиме», — отметила министр.

Также она подтвердила прогноз по сбору зерна в России на конец 2024 года, ожидая общий объем в 130 млн тонн, включая 83 млн тонн пшеницы.

В свою очередь, вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил, что выпуск продукции агропромышленного комплекса в стране с начала текущего года вырос на 1,8%.

В октябре премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял, что российский кабмин уделяет приоритетное внимание развитию агропромышленного комплекса, повышению его эффективности, модернизации материально-технической базы и производства, реализации инвестиционных проектов.

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