В Минсельхозе отчитались о собранных зерновых

С начала 2024 года в России уже собрано более 128 миллионов тонн зерна. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на заседании правительства, сообщает РИА Новости.

«На данный момент зерновые культуры обмолочены с площади 97%, собрано более 128 млн тонн», — сказала чиновник.

Лут также добавила, что осенние полевые работы в стране подходят к своему завершению. «Несмотря на различные погодные аномалии, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители в этом году, уборочная кампания завершается в обычном режиме», — отметила министр.

Также она подтвердила прогноз по сбору зерна в России на конец 2024 года, ожидая общий объем в 130 млн тонн, включая 83 млн тонн пшеницы.

В свою очередь, вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил, что выпуск продукции агропромышленного комплекса в стране с начала текущего года вырос на 1,8%.

В октябре премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял, что российский кабмин уделяет приоритетное внимание развитию агропромышленного комплекса, повышению его эффективности, модернизации материально-технической базы и производства, реализации инвестиционных проектов.

Ранее российских студентов захотели заставить работать в селе.