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Россиян призвали быть бдительнее. Мошенники стали активнее из-за сезона скидок

«МегаФон»: число фейковых интернет-магазинов в сезон распродаж выросло на 27%

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Shutterstock

Интернет-мошенники активизировались с наступлением сезона распродаж. Число фейковых маркетплейсов и онлайн-магазинов брендов подскочило на 27% с конца октября. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на МегаФон».

Фишинг является одним из самых распространенных способов обмана в период распродаж. Злоумышленники создают сайты, которые внешне похожи на онлайн-магазины известных брендов, и якобы для входа или регистрации или оформления заказа собирают пользовательские данные — учетные записи, пароли, номера карт и другую информацию.

Также рекомендуется проверить, к каким сайтам привязаны карты. Некоторые злоумышленники находят и взламывают неиспользуемые учетные записи и оформляют покупки с оплатой прикрепленной к аккаунту карты.

Между тем телефонные мошенники в последнее время стали реже беспокоить россиян. Число звонков снизилось до 6 млн в сутки.

Ранее россиянам рассказали, как уберечь себя от кредитных мошенников.

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