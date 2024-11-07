Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что россияне собираются покупать на распродажах

Россияне на ближайших распродажах будут покупать бытовую технику и электронику

close
Jens Wolf/Global Look Press

Чем ближе период распродаж, тем больше позиций люди добавляют в «Корзину». В октябре пользователи оставляют там в два раза больше покупок, чем в сентябре. Во второй половине октября 2024 года средняя стоимость товаров, лежащих в «Корзине», составила 70 000 рублей. Это показало исследование Мегамаркета, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Как и в прошлом году, россияне заранее сохраняют в закладках дорогостоящие товары, чтобы купить их со скидками. Но если в 2023 году чаще всего в «Избранном» оказывались продукты для красоты и ухода, то в 2024 году в топе находится бытовая техника и электроника. Среди популярных позиций — игровые приставки, кофемашины, телевизоры и смартфоны.

Товары для ухода переместились с первого на второе место по количеству сохранений, однако в 2024 году пользователи обращают внимание на более дорогостоящие бренды. В топ добавлений в «Избранное» также вошли товары для дома и продукты питания.

Что касается «Корзины», то корма для кошек и собак попадают в нее сразу. Например, в октябре эту категорию товаров люди добавляли в «Корзину» в 208 раз больше, чем в «Избранное».

При этом с приближением распродаж смартфоны, продукты питания, товары для дома, красоты и ухода пользователи переносят в «Корзину» из «Избранного». Средняя стоимость в «Корзине» кормов для домашних животных составляет 1 500 рублей, смартфонов — 58 000 рублей, продуктов питания — 280 рублей, товаров для дома — 8 870 рублей, товаров для красоты и ухода — 1 400 рублей.

Аналитики также изучили, к каким товарам присматриваются пользователи вне периода распродаж. В первом квартале 2024 года лидерами по количеству сохранений в «Избранном» стали смартфоны. Во втором квартале самыми желанными стали товары из категории корпусной мебели — популярность может быть связана с началом сезона ремонтов. В третьем квартале первые позиции занимала детская одежда — такая тенденция объясняется подготовкой к учебному году.

Ранее эксперт рассказал, почему роботы пока не могут заменить людей в логистике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами