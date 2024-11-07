Стало известно, что россияне собираются покупать на распродажах

Чем ближе период распродаж, тем больше позиций люди добавляют в «Корзину». В октябре пользователи оставляют там в два раза больше покупок, чем в сентябре. Во второй половине октября 2024 года средняя стоимость товаров, лежащих в «Корзине», составила 70 000 рублей. Это показало исследование Мегамаркета, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Как и в прошлом году, россияне заранее сохраняют в закладках дорогостоящие товары, чтобы купить их со скидками. Но если в 2023 году чаще всего в «Избранном» оказывались продукты для красоты и ухода, то в 2024 году в топе находится бытовая техника и электроника. Среди популярных позиций — игровые приставки, кофемашины, телевизоры и смартфоны.

Товары для ухода переместились с первого на второе место по количеству сохранений, однако в 2024 году пользователи обращают внимание на более дорогостоящие бренды. В топ добавлений в «Избранное» также вошли товары для дома и продукты питания.

Что касается «Корзины», то корма для кошек и собак попадают в нее сразу. Например, в октябре эту категорию товаров люди добавляли в «Корзину» в 208 раз больше, чем в «Избранное».

При этом с приближением распродаж смартфоны, продукты питания, товары для дома, красоты и ухода пользователи переносят в «Корзину» из «Избранного». Средняя стоимость в «Корзине» кормов для домашних животных составляет 1 500 рублей, смартфонов — 58 000 рублей, продуктов питания — 280 рублей, товаров для дома — 8 870 рублей, товаров для красоты и ухода — 1 400 рублей.

Аналитики также изучили, к каким товарам присматриваются пользователи вне периода распродаж. В первом квартале 2024 года лидерами по количеству сохранений в «Избранном» стали смартфоны. Во втором квартале самыми желанными стали товары из категории корпусной мебели — популярность может быть связана с началом сезона ремонтов. В третьем квартале первые позиции занимала детская одежда — такая тенденция объясняется подготовкой к учебному году.

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