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Дугин призвал СМИ хорошо писать о дружественных России странах

Дугин призвал СМИ принудительно хорошо писать о дружественных РФ странах

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geopolitika.ru

Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин в рамках сессии «Единый культурный медиакод и транснациональные медиапроекты» форума стран СНГ «Развитие медиа в меняющемся мире» призвал СМИ принудительно писать о хороших вещах в дружественных России странах. Его слова передает РИА Новости.

«Этот медиакод, внедряем его в наши СМИ, а потом глядишь: и дружба народов — вот она. (После выработки единого медиакода. — «Газета.Ru») русский язык изучают, и мы изучаем и азербайджанский, и киргизский, и белорусский, и украинский язык, и молдавский язык», — пояснил философ.

Он добавил, что жители России также интересуются тем, что происходит в соседних республиках.

Дугин уточнил, что сегодня народы не интересуются культурой и традициями дружественных стран, пока там не происходит что-то критическое, а такой подход — «неправильный».

До этого Дугин оценил заявление президента Ирана о неодобрении СВО.

Он прокомментировал заявление нового президента Ирана Масуда Пезешкиана о том, что Тегеран никогда не одобрял боевые действия на Украине. Эксперт подчеркнул, что нынешний иранский лидер не относится к «либералам-западникам».

Ранее Дугин высказался о резолюции ЕП, разрешающей удары вглубь России.

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