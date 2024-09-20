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Дугин высказался о резолюции ЕП, разрешающей удары вглубь России

Философ Дугин: ЕС официально объявил России войну

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geopolitika.ru

Философ, общественный и политический деятель, директор Института Tsargrad.tv Александр Дугин прокомментировал принятую Европарламентом резолюцию, призывающую разрешить удары западными дальнобойными ракетами вглубь России.

«Да. Сегодня Евросоюз официально объявил войну России», — сказал Дугин.

19 сентября Европарламент утвердил резолюцию с призывом разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по территории РФ. Решение было принято на пленарной сессии в Страсбурге большинством голосов. Документ поддержали 425 европейских депутатов, против проголосовал 131, еще 63 парламентария воздержались.

Депутаты отметили, что существующее ограничение «препятствует способности Украины в полной мере реализовать свое право на самооборону» и делает страну уязвимой.

В тот же день спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что призыв Европарламента к странам ЕС разрешить Киеву бить по территории РФ дальнобойным оружием ведет в новой мировой войне. Он напомнил, что из России до Страсбурга подлетное время ракеты «Сармат» — 3 минуты 20 секунд.

Ранее в Пентагоне высказались по поводу дальнобойных ударов по РФ.

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