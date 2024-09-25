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Дугин оценил заявление президента Ирана о неодобрении СВО

Философ Дугин призвал осторожно относиться к заявлениям Пезешкиана об СВО

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geopolitika.ru

Философ, общественный и политический деятель, директор Института Tsargrad.tv Александр Дугин прокомментировал заявление нового президента Ирана Масуда Пезешкиана о том, что Тегеран никогда не одобрял боевые действия на Украине. Эксперт подчеркнул, что нынешний иранский лидер не относится к «либералам-западникам».

«Да, быть может, он не является жестким сторонником крайнего политического шиизма, но при этом действует в рамках общеиранских интересов. И если будет от них отклоняться, то политическая система Ирана такова, что Рахбар, Верховный духовный руководитель Ирана аятолла Хаменеи, согласно Конституции, может любого президента в любой момент лишить полномочий», — напомнил Дугин.

По его словам, не следует преувеличивать ни «западничество» Пезешкиана, ни его суверенитет внутри иранской политики»

Заявление о том, что Иран никогда не одобрял военную операцию России на Украине Пезешкиян сделал с трибуны ООН накануне. Он также выразил готовность к диалогу с Западом и отверг обвинения в том, что Тегеран поставил в РФ свои баллистические ракеты. В Кремле пообещали, что «продолжат разъяснять» свою позицию «нашим иранским друзьям». По мнению экспертов, сменой риторики Пезешкиан просто пытается «спасти свою страну».

Как отметил иранский журналист Хаял Муаззин, заявления Пезешкиана «могут показаться на первый взгляд разноречивыми, но их следует рассматривать как часть тонкой дипломатической стратегии Ирана в контексте глобальных и региональных вызовов».

Ранее Трамп рассказал об угрозе для жизни со стороны Ирана.

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