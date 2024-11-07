Лукашенко нарубил дров белорусским топором на чемпионате

Президент Белоруссии Александр Лукашенко показал, как рубить дрова, на чемпионате и продемонстрировал топор отечественного производства. Об этом сообщает агентство БелТА.
Во время конкурса по рубке дров Лукашенко взял белорусский топор и рассказал, как правильно это делать.
«Чтобы рубить дрова, надо выбрать соответствующий топор. Выбрали топор, смотрим на колодку — вот одна трещина, по этой трещине надо рубить. Надо рубить не спеша. Очень важно смотреть в ту точку, куда ты хочешь ударить топором», — прокомментировал он свои действия.
Белорусский топор, показанный президентом, несколько тяжелее импортных аналогов и выделяется хорошим качеством. Первый вариант такого топора вышел неудачным.
Конкурсанты на чемпионате соревнуются в колке дров по-президентски. Женщинам предложили расколоть дрова с помощью сковороды.
Также на чемпионате Лукашенко обратился к проигравшей на выборах США Камале Харрис. Он попросил чиновницу не плакать и назвал ее героической женщиной.
Ранее Лукашенко заявил, что на белорусских выборах Трамп и Харрис не получили бы голосов.