Лукашенко нарубил дров белорусским топором на чемпионате

Президент Белоруссии Александр Лукашенко показал, как рубить дрова, на чемпионате и продемонстрировал топор отечественного производства. Об этом сообщает агентство БелТА.

Во время конкурса по рубке дров Лукашенко взял белорусский топор и рассказал, как правильно это делать.

«Чтобы рубить дрова, надо выбрать соответствующий топор. Выбрали топор, смотрим на колодку — вот одна трещина, по этой трещине надо рубить. Надо рубить не спеша. Очень важно смотреть в ту точку, куда ты хочешь ударить топором», — прокомментировал он свои действия.

Белорусский топор, показанный президентом, несколько тяжелее импортных аналогов и выделяется хорошим качеством. Первый вариант такого топора вышел неудачным.

Конкурсанты на чемпионате соревнуются в колке дров по-президентски. Женщинам предложили расколоть дрова с помощью сковороды.

Также на чемпионате Лукашенко обратился к проигравшей на выборах США Камале Харрис. Он попросил чиновницу не плакать и назвал ее героической женщиной.

Ранее Лукашенко заявил, что на белорусских выборах Трамп и Харрис не получили бы голосов.