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Лукашенко: Трамп и Харрис вообще не набрали бы голосов на выборах в Белоруссии

Лукашенко заявил, что Трамп и Харрис проиграли бы выборы в Белоруссии

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Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на выборах в Белоруссии ни Дональд Трамп, ни Камала Харрис вообще не набрали бы голосов из-за своей политики. Об этом сообщает агентство БелТА.

Во время III Чемпионата по колке дров среди СМИ Лукашенко подчеркнул, что политика американских чиновников очумелая и в Белоруссии она бы не сработала.

«Это чисто американский вариант, он состоялся. Это их дело», — заметил он.

В своей речи Лукашенко назвал Трампа «мощью», которая успешно преодолела все препятствия перед выборами. По мнению президента, это — настоящий подвиг во имя американцев.

«Камала... героическая женщина, и ей не надо плакать. Я сегодня посмотрел, переживает: проиграла. Америка созрела избрать чернокожего президента, но Америка не созрела еще избрать женщину. Америка к этому не готова. И она нос в нос шла с этим «бульдозером». Она сделала все возможное и невозможное», — подчеркнул Лукашенко.

Кроме того, политик отметил, что поведение демократов после окончания выборов было достойным: они не выходили на протесты и не призывали к восстаниям с оружием. По его мнению, это должно стать примером для всего мира.

Также президент заявил, что не интересуется тем, кто победил на выборах в США. Ему важно само направление американской политики.

Ранее Лукашенко предложил выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию при одном условии.

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