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На камчатском вулкане зафиксировали подъем пепла на высоту до 3 км

Со склонов вулкана Шивелуч на Камчатке поднялся пепел на высоту до 3 км

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Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, KVERT/Ю. Демянчук

Сильный ветер поднял пепел с южных склонов вулкана Шивелуч на Камчатке на высоту до 3 км над уровнем моря. Об этом сообщили в камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

«Шлейф ресуспендированного пепла простирается примерно на 380 км к востоку-северо-востоку от вулкана», — говорится в сообщении.

В пресс-службе МЧС по Камчатскому краю сообщили, что пепловый шлейф от вулкана протянулся в сторону залива Озерного. По информации ведомства, по пути его распространения нет населенных пунктов.

16 октября Карымский вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 2,5 км. Специалисты отмечали, что активность вулкана может повлиять на полеты международных рейсов.

14 сентября вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 3,5 километра. Он распространился на более чем 5 километров в южном направлении.

Ранее вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 4,6 км.

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