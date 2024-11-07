Россиянам пообещали денежную компенсацию при простуде из-за холодного офиса

Заболевшие из-за холода в офисе россияне имеют право на денежную компенсацию, им полагается 100%-ная выплата среднего заработка за весь период, который уходит на лечение, рассказал НСН руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян.

Если заболевания связаны с неблагоприятными условиями труда, то они должны сопровождаться соответствующими выплатами, подчеркнул эксперт. Сложности, по его словам, состоят лишь в том, чтобы суметь доказать связь рабочих условий с диагнозом – для этого может понадобиться медицинское заключение.

«Доказать, что заболевание произошло именно по вине работодателя, сложно, но возможно. В таких случаях могут помочь медицинское заключение, зафиксированные жалобы сотрудников на условия труда, а также результаты проверок Роспотребнадзора», — пояснил Мурадян.

При нежелании работодателя соглашаться на компенсацию дело может дойти до суда. Там его шансы малы, ведь СанПиН обязывает руководство компаний поддерживать для сотрудников определенные условия, в том числе температурный режим. В противном случае речь идет о нарушении Трудового кодекса, с учетом чего можно обращаться с жалобой в трудовую инспекцию или в суд, отметил специалист.

Лучше всего для предотвращения таких конфликтов и сбережения здоровья работников обогревать помещение с помощью систем климат-контроля, считает Мурадян. Это будет выгодно всем — не только самим сотрудникам, но и руководству с учетом влияния температуры воздуха на продуктивность, заключил эксперт.

Напомним, исследователи выяснили, что 40% россиян становятся жертвами простуды из-за сквозняка и низкой температуры воздуха на рабочем месте. На это чаще других жалуются медики, юристы и сотрудники розничных магазинов. В итоге подтвердились данные о том, что холод в офисах снижает продуктивность работников.

Ранее россиянам назвали идеальную температуру в рабочем помещении.