Холод в офисах снижает продуктивность россиян

Как оказалось, 40% россиян становятся жертвами простуды из-за сквозняка и низкой температуры воздуха на рабочем месте. Чаще всего на это жалуются медики, юристы и сотрудники розницы, выяснилось в рамках совместного опроса РОКВУЛ и hh.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

40% россиян рассказали, что начинают болеть простудой и ОРВИ из-за сквозняка и низкой температуры воздуха в офисе: из них 8% сталкиваются с этой проблемой регулярно, почти каждый осенне-зимний период, а еще 32% — периодически. 23% опрошенных отметили, что сквозняк на рабочем месте им никак не вредит, но лишь благодаря сильному иммунитету, а вот остальные коллеги часто болеют. Кроме того, 16% заболевают не от сквозняка, а от кондиционера. И только 21% россиян сообщили, что у них в офисе достаточно тепло и температура воздуха не становится причиной болезни.

Наиболее часто на простуду из-за холода и сквозняка на рабочем месте жалуются респонденты из профессиональных сфер «Медицина, фармацевтика» (65%), «Юристы» (51%), «Розничная торговля» (48%), «Финансы, бухгалтерия» (46%) и «Продажи, обслуживание клиентов» (44%).

«Сквозняки в офисе чаще всего связаны с нарушением герметичности окон. На это влияет качество оконного профиля и фурнитуры, а также правильный монтаж оконных откосов. Из-за их плохой теплоизоляции возникает сквозняк, зимой на стеклах будет появляться конденсат, а вместе с ним — грибок и плесень. Вдобавок, если пространство вокруг оконных проемов должным образом не утеплено, холодный воздух с улицы легко проникает в помещение сквозь щели на стыке оконной рамы и стены, и энергоэффективность окон сводится к нулю. Сотрудники, которые вынуждены трудиться в таком помещении и страдать от холода и сырости, будут регулярно сталкиваться с недомоганием», — комментирует Наталья Пахомова, ведущий специалист по развитию обучения компании РОКВУЛ.

В региональном контексте заболевания из-за низкой температуры в офисах чаще всего встречаются в Сибирском и Уральском федеральных округах (по 47%), а также в Дальневосточном федеральном округе (46%).

Также отмечается, что холод на работе чаще влияет на женщин, чем на мужчин: 47% представительниц прекрасного пола из-за этого страдают от ОРВИ и простуды, среди мужского населения таких только 33%.

«У работодателя есть обязанность обеспечить все надлежащие условия труда, в том числе и связанные с температурой. И хотя в Трудовом Кодексе не прописаны правила работы в холодных офисных помещениях, сотрудники вправе требовать, чтобы работодатель обеспечивал комфортный микроклимат на рабочем месте. Температура в помещении регламентируется СанПиН 1.2.3685-21, при этом она зависит от характера работ: чем меньше энергозатраты работников — тем теплее должно быть на рабочем месте», — сообщила Татьяна Нечаева, эксперт по трудовому праву, юрист hh.ru.

Так, для сидячей работы (категория Iа, например, это машино- и приборостроение, швейное и часовое производство и т. п.) оптимальная температура воздуха в помещении зимой составляет +22-24°С, минимальная — 20°С. Для работ с невысокими энергетическими затратами, которые выполняются в сидячем или стоячем положении, допускают спокойную ходьбу и небольшие физнагрузки (категория Iб — работники офисов, предприятий связи, контролеры цехов и т. п.) комфортной считается температура в диапазоне 21-23°С, минимально допустимой — 19°С.

«Теоретически работодатель может сократить рабочий день, если нет возможности прогреть офис, но если никакими внутренними документами это не предусмотрено, то делать этого он не обязан. Что делать? Для начала поговорите с работодателем и попросите его обеспечить вам комфортные условия труда, вдруг он даже не подозревает, что вы мерзнете. Если разговоры не помогли, напишите письменную претензию работодателю или жалобу в инспекцию по труду. Если в ходе проверки будет выявлено нарушение, то работодателю может грозить штраф», — добавляет Нечаева.

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