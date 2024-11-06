Россиянам назвали идеальную температуру в рабочем помещении

От наличия сквозняков в помещении не зависит распространение вирусов, а вот простуду можно подхватить, если переохладиться в офисе, считает кандидат медицинских наук, инфекционист Евгений Тимаков. В беседе с НСН он назвал оптимальной температуру в рабочем помещении в 22-24 градуса при условии, что воздух несухой.

О вирусе можно говорить, если на работе заболел один человек, а следом начали болеть другие. Такое активное заражение связано с распространением вирусной инфекции и отсутствием проветривания, отметил Тимаков. А вот когда заболел один человек, значит, он подхватил простуду от переохлаждения, но это индивидуальная история – по коллективу «эпидемия» не распространяется.

«Для работы комфортная температура – это на уровне 22-24 градусов при условии отсутствия сухости воздуха. В идеале система обогрева должна быть совместно с проветриванием», — подчеркнул врач.

Причиной простуды в случаях, когда речь не идет о вирусной инфекции, может быть пониженный иммунитет. При таком состоянии человеку достаточно небольшого сквозняка или холода, чтобы заболеть. Обычно это боль в горле, ангина, воспаление.

«Здесь уже лечение принимается индивидуально, зачастую приходится применять антибиотики», — заключил врач.

Напомним, исследователи выяснили, что 40% россиян становятся жертвами простуды из-за сквозняка и низкой температуры воздуха на рабочем месте. На это чаще других жалуются медики, юристы и сотрудники розничных магазинов. Эксперты подчеркивают, что сквозняки в офисе чаще всего связаны с нарушением герметичности окон.

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