Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали идеальную температуру в рабочем помещении

Инфекционист Тимаков: переохлаждение в офисе может привести к простуде

close
Shutterstock

От наличия сквозняков в помещении не зависит распространение вирусов, а вот простуду можно подхватить, если переохладиться в офисе, считает кандидат медицинских наук, инфекционист Евгений Тимаков. В беседе с НСН он назвал оптимальной температуру в рабочем помещении в 22-24 градуса при условии, что воздух несухой.

О вирусе можно говорить, если на работе заболел один человек, а следом начали болеть другие. Такое активное заражение связано с распространением вирусной инфекции и отсутствием проветривания, отметил Тимаков. А вот когда заболел один человек, значит, он подхватил простуду от переохлаждения, но это индивидуальная история – по коллективу «эпидемия» не распространяется.

«Для работы комфортная температура – это на уровне 22-24 градусов при условии отсутствия сухости воздуха. В идеале система обогрева должна быть совместно с проветриванием», — подчеркнул врач.

Причиной простуды в случаях, когда речь не идет о вирусной инфекции, может быть пониженный иммунитет. При таком состоянии человеку достаточно небольшого сквозняка или холода, чтобы заболеть. Обычно это боль в горле, ангина, воспаление.

«Здесь уже лечение принимается индивидуально, зачастую приходится применять антибиотики», — заключил врач.

Напомним, исследователи выяснили, что 40% россиян становятся жертвами простуды из-за сквозняка и низкой температуры воздуха на рабочем месте. На это чаще других жалуются медики, юристы и сотрудники розничных магазинов. Эксперты подчеркивают, что сквозняки в офисе чаще всего связаны с нарушением герметичности окон.

Ранее россиянам перечислили ключевые продукты для укрепления иммунитета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами