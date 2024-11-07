В «Русской общине» ответили, будут ли активисты принимать участие в выборах в Петербурге

Активисты «Русской общины» не планируют принимать участие в будущих муниципальных выборах в Санкт-Петербурге. Об этом в интервью «Мойке78» рассказал член координационного совета «Русская община Петрограда» Дмитрий Донов.

«На текущий момент община абсолютно аполитична», — сказал он.

По его словам, общинники при этом признают, что их действия осуществляются в русле политики России. Донов также уточнил, что в «Русской общине» присутствуют управленческие кадры, которые могли бы пригодиться во власти.

В конце мая сообщалось, что депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга в окончательном чтении одобрили проект закона, запрещающего гражданам, признанным иностранными агентами, участвовать в выборах депутатов муниципальных советов и городского парламента, а также губернатора.

Авторы документа также прописали, что полномочия депутата прекращаются, если он был внесен в реестр иноагентов. При этом отмечается, что после вступления закона в силу парламентарию-иноагенту дается 180 дней на обжалование данного статуса.

Ранее суд в Петербурге признал незаконным задержание членов «Русской общины».