Суд в Петербурге признал незаконным задержание членов «Русской общины»

Петербургский городской суд отменил постановления Приморского районного суда об административных правонарушениях в отношении членов «Русской общины», задержание активистов признано незаконным. Об этом сообщает «Фонтанка», ссылаясь на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

На Комендантском проспекте в Петербурге 19 августа произошел конфликт между таксистами с участием мигрантов. Представители «Русской общины» приехали выяснить причину, по которой иностранцы мешают работать местным жителям, но в результате их задержала полиция. В протоколе говорилось, что активисты кричали, грубо выражались, мешали проезду транспорта, в общине утверждали, что общение прошло интеллигентно и корректно. Суд наказал участников арестом, правда, все вышли на свободу сразу после заседания.

Следственный комитет РФ по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина три раза возбуждал уголовные дела о превышении должностных полномочий полицейскими Петербурга.

По данным «Фонтанки», это был не первый конфликт между таксистами, который произошел на Комендантском проспекте. В июле перепалка здесь закончилась стрельбой.

Ранее активисты из движения «Русская община» требовали отменить концерт солиста группы «Агата Кристи» в Екатеринбурге.