Суд в Уфе арестовал обвиняемого в диверсии на железной дороге

Кировский районный суд Уфы заключил под стражу 31-летнего уроженца ДНР по обвинению в совершении диверсии на железной дороге, повлекшей сход 22 вагонов. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Республики Башкортостан.

По данным суда, в ноябре текущего года мужчина получил задание в мессенджере на осуществление взрыва железнодорожного полотна в Уфимском районе региона. Обвиняемый совершил взрыв, который привел к сходу с рельсов около 22 вагонов.

Суд по ходатайству следователя избрал обвиняемому наказание в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 5 января следующего года.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 3 ноября. Известно, что обошлось без пострадавших, на место происшествия направили восстановительный поезд, отметили в Приволжской транспортной прокуратуре. На расписание поездов случившееся не повлияло.

Федеральная служба безопасности России Башкирии возбудила уголовное дело о диверсии.

Ранее в Ростове-на-Дону задержали юношу, подозреваемого в диверсии на железной дороге.