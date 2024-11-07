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ФСБ возбудила дело после схода вагонов с углем в Башкирии

«Ъ»: ФСБ возбудила дело о диверсии после схода вагонов с углем в Башкирии

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Приволжская транспортная прокуратура

Федеральная служба безопасности России Башкирии возбудила уголовное дело о диверсии после схода более 20 вагонов с угля под Уфой. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Правоохранительные органы предварительно установили, что сход произошел в результате взрыва. Следователи полагают, что устройство заложили на хребтовой балке под люком одного из вагонов.

По данным экспертизы, для подрыва было использовано бризантное взрывчатое вещество. Подозреваемого задержали, им оказался 31-летний житель Ставропольского края.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 3 ноября. Известно, что обошлось без пострадавших, на место происшествия направили восстановительный поезд, отметили в Приволжской транспортной прокуратуре. На расписание поездов случившееся не повлияло.

Сообщалось, что Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России организовало проверку в связи с инцидентом. В пресс-службе ведомства отмечали, что ответственных лиц железной дороги проверяют по статье «Нарушение правил безопасности движения ж/д транспорта».

Ранее в Ростове-на-Дону задержали юношу, подозреваемого в диверсии на железной дороге.

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