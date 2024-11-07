«Кормят, поят, веселят»: что происходит на борту застрявшего в Японии лайнера с 600 россиянами

Застрявший из-за поломки в Японии круизный лайнер Spectrum of The Seas с сотнями россиян на борту может выйти в сторону Шанхая уже завтра. Об этом туристам сообщили на корабле, рассказала «Газете.Ru» россиянка Марьяна. Из-за задержки у некоторых пассажиров сгорят билеты и пропадут основания для получения китайской визы, поэтому в Шанхай привезут «кучку нелегалов».

«Ситуация на судне нормальная, но сейчас начался некоторый психоз у туристов, у которых вылет 9–10-го числа. Потому что здесь есть визовые нюансы, что по приходу [в порт] должны получить визу Шанхая транзитную, и для этого мы должны предъявить обратные билеты. А получается, что у этих туристов обратные билеты уже недействительные, то есть оснований для выдачи визы у них нет. Получается, что компания Royal Caribbean привезет кучку нелегалов. У нас-то вылет 11-го числа, но мы тоже не уверены, что мы успеем на рейс. Хотя круизная компания обещала, что они выпустят [нас] в первых рядах, потому что выход из лайнера занимает около 2 часов. Говорят, что лайнер отправится завтра», — рассказала туристка.

По словам Марьяны, гостей круиза продолжают кормить и развлекать. Она добавила, что у пассажиров действительно забрали паспорта.

«По поводу нахождения на лайнере — все в порядке. Нас кормят, поят, веселят. Ничего не изменилось. Единственное, что дали скидки на пакеты всяких дополнительных напитков, то есть даже тут пытаются заработать. Настроение в целом хорошее, если не считать этих людей, у которых проблемы с визой и обратными билетами. У пассажиров забрали паспорта, это так. Это абсолютно нормально для этого круиза, как и для многих других круизов, потому что мы не имеем права передвигаться по другим городам, которые не обозначены в круизе», — объяснила она.

На данный момент пассажирам пообещали вернуть только небольшую сумму. О том, что туристам вернут полную стоимость круиза, Марьяна не слышала.

«Нам обещали пока $400 только вернуть, компенсировать билеты [на самолет], но билеты стоят уже 250 тыс. рублей. Если вы поищете на любом поисковике билетном, вы это увидите, что билетов на 12-е число нет. А 13, 14 и 15-го стоят от 250 тыс. на человека», — заключила она.

Другая российская туристка Елена также сообщила «Газете.Ru», что обстановка на лайнере спокойная. Она отметила, что пассажирам никто не раздает бесплатный алкоголь, как до этого сообщали СМИ.

«Обстановка нормальная, нас по-прежнему безумно вкусно кормят, наливают безалкогольные напитки. Я уже видела одно сообщение, что у нас теперь бесплатный алкогольный пакет услуг. Это неправда, никто нас бесплатно не поит. Сделали какую-то скидку, но никто не разбежался покупать эти пакеты. Потому что мы переживаем, бережем оставшиеся деньги, если вдруг понадобится какие-то билеты покупать или еще что-то. Никто насильно у нас паспорта не забирал. Это нормальная круизная практика, когда в транзитных путешествиях с транзитными визами у пассажиров лайнера забирают паспорта», — сказала Елена.

В четверг, 7 ноября, стало известно, что около 600 россиян застряли на круизном лайнере Spectrum of the Seas в Японии и не могут сойти на берег из-за отсутствия виз. Судно, следовавшее из Шанхая в Японию, должно было вернуться 9 ноября, но задержалось из-за поломки. Вероятно, лайнер дойдет до Шанхая с опозданием на два дня.

СМИ писали, что на время простоя туристам якобы предложили бесплатный алкоголь и Wi-Fi, обещали вернуть полную стоимость круиза в течение 14 дней и предоставить скидку 50% на следующую поездку.

Ранее в Москве на круизном лайнере застряли 200 пассажиров и экипаж.