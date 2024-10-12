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В России подорожала красная икра

Росстат: красная икра подорожала в России в сентябре на 12,6 %

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Икра лососевых рыб в России подорожала в сентябре на 12,6%. Это следует из данных Росстата.

Ведомство отметило, что темпы роста цен замедлились в сентябре до 8,63% относительно августовских 9,05%. На потребительные цены это практически не повлияло: в сентябре они выросли на 0,48%.

В октябре экономист Инна Литвиненко заявила, что красная икра может подорожать до 9 тыс. руб. за кило к Новому году.

Председатель Рыбного союза Александр Панин сообщил, что цены на красную икру в России к октябрю выросли на 25% по сравнению с прошлым годом, и к Новому году они могут подняться еще на 10%.

По данным Рыбного союза, запасы икры 2023 года компенсируют небольшой улов 2024 года, что позволяет избежать дефицита продукта на российском рынке. Однако это не сдерживает рост цен на популярный праздничный деликатес.

Ранее сообщалось, что в России собираются ограничить вывоз красной икры в двух регионах.

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