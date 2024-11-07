Напавший с ножами на людей в петербургском гипермаркете «Окей» попросился на СВО

В Санкт-Петербурге арестовали обвиняемого в нападении с ножами на покупателей и сотрудников гипермаркета «Окей», сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Сегодня Октябрьский районный суд поместил Юрия Артемьева под арест до 25 декабря. В начале заседания обвиняемый заявил, что служил в армии во время второй чеченской кампании, однако не принимал участия в боевых действиях, а сейчас не против отправиться на СВО. Он также попросил заключить его под домашний арест. До этого на допросе гражданин признался, что ненавидит людей, и именно это чувство побудило его совершить преступление.

Инцидент, в результате которого пострадали шестеро человек, произошел 25 октября около 11:40 утра. Вооруженный двумя кухонными ножами 44-летний Юрий Артемьев накинулся на покупателей в петербургском гипермаркете «Окей». Выяснилось, что нападавший живет неподалеку, на том же проспекте Космонавтов, магазин находится в нескольких минутах ходьбы от дома мужчины. По словам местных, Артемьев часто заглядывал сюда за крепким спиртным и даже предлагал у входа случайным людям выпить вместе. В этот день он пришел в «Окей» и сначала стал бросаться бутылками.

Известно, что Артемьев работал тренером в спортивной детско-юношеской школе по фехтованию «Спартак», а затем грузчиком и продавцом-консультантом. На момент инцидента он не был трудоустроен. Злоумышленника задержали на месте преступления, однако из-за проблем со здоровьем он не мог пройти следственные действия до настоящего времени. 6 ноября мужчину задержали в соответствии со статьей 91 УПК РФ, ему предъявили обвинение.

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