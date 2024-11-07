Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Напавший с ножами на людей в петербургском гипермаркете «Окей» попросился на СВО

Суд арестовал петербуржца, напавшего с двумя ножами на людей в гипермаркете

В Санкт-Петербурге арестовали обвиняемого в нападении с ножами на покупателей и сотрудников гипермаркета «Окей», сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Сегодня Октябрьский районный суд поместил Юрия Артемьева под арест до 25 декабря. В начале заседания обвиняемый заявил, что служил в армии во время второй чеченской кампании, однако не принимал участия в боевых действиях, а сейчас не против отправиться на СВО. Он также попросил заключить его под домашний арест. До этого на допросе гражданин признался, что ненавидит людей, и именно это чувство побудило его совершить преступление.

Инцидент, в результате которого пострадали шестеро человек, произошел 25 октября около 11:40 утра. Вооруженный двумя кухонными ножами 44-летний Юрий Артемьев накинулся на покупателей в петербургском гипермаркете «Окей». Выяснилось, что нападавший живет неподалеку, на том же проспекте Космонавтов, магазин находится в нескольких минутах ходьбы от дома мужчины. По словам местных, Артемьев часто заглядывал сюда за крепким спиртным и даже предлагал у входа случайным людям выпить вместе. В этот день он пришел в «Окей» и сначала стал бросаться бутылками.

Известно, что Артемьев работал тренером в спортивной детско-юношеской школе по фехтованию «Спартак», а затем грузчиком и продавцом-консультантом. На момент инцидента он не был трудоустроен. Злоумышленника задержали на месте преступления, однако из-за проблем со здоровьем он не мог пройти следственные действия до настоящего времени. 6 ноября мужчину задержали в соответствии со статьей 91 УПК РФ, ему предъявили обвинение.

Ранее воспитательницу детского сада из Петербурга заподозрили в поножовщине.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами