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Воспитательницу детского сада из Петербурга заподозрили в поножовщине

В Петербурге избрали меру пресечения воспитательнице, ударившей человека ножом

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Depositphotos

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения воспитательнице детсада за нападение с ножом на своего знакомого. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Поножовщина, ставшая поводом для возбуждения уголовного дела, произошла ночью 7 октября в поселке Металлострой. Полину Сатаеву, работающую, по данным «Фонтанки», в детском саду №3, заподозрили в нападении на 23-летнего мужчину.

По версии следствия, во время ссоры женщина умышленно ударила его в живот ножом, причинив здоровью потерпевшего тяжкий вред. Сначала подозреваемую задержали и поместили в ИВС, однако суд не стал отправлять ее под арест и лишь запретил девушке гулять по ночам.

«Обвиняемой запрещено выходить за пределы жилого помещения, в котором она зарегистрирована и проживает, с 22.00 до 06.00, а также общаться с участниками уголовного судопроизводства по данному делу, за исключением следователя и защитника», — говорится в сообщении.

Как уточняется, потерпевший попал в больницу с проникающим ранением брюшной полости. В каком состоянии он находится сейчас, неизвестно.

Ранее петербурженка ворвалась в аптеку перед закрытием и пырнула фармацевта ножом ради лекарств.

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