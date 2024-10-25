«Ненавидит людей»: в Петербурге учитель фехтования набросился с двумя ножами на покупателей Шесть человек пострадали в результате нападения петербуржца в супермаркете

В гипермаркете Петербурга 44-летний учитель фехтования устроил поножовщину. Он начал неожиданно бросаться в окружающих бутылками с полок, а затем гоняться за ними с ножами. Шесть человек пострадали, нападавшего в итоге скрутили покупатели вместе с охраной, использовав подвернувшуюся стремянку и магазинную тележку. В анализах мужчины не нашли алкоголя. На допросе подозреваемый заявил, что просто ненавидит людей.

Что известно о нападении

Вооруженный двумя кухонными ножами 44-летний Юрий Артемьев накинулся на покупателей в петербургском гипермаркете «Окей» около 11:40 утра 25 октября. Он живет неподалеку, на том же проспекте Космонавтов, магазин находится в нескольких минутах ходьбы от дома мужчины. По словам местных, Артемьев часто заглядывал сюда за крепким спиртным и даже предлагал у входа случайным людям выпить вместе. В этот день он пришел в «Окей» и сначала стал бросаться бутылками.

«Маргинального вида вида мужчина зашел в супермаркет, начал хватать с полок и кидать бутылки шампанского. После бутылок схватил нож и стал бегать за посетителями», — описывают случившееся очевидцы.

Окружающие дали отпор своими силами до приезда полиции. На отрывке записи с камер видеонаблюдения видно, как нападавший бьет в мясном отделе встречную женщину ножом, после чего поскальзывается и падает. Его догоняет мужчина, бьет складной лестницей и ей же удерживает на полу. Артемьева окружает группа людей, включая работников магазина с бейджиками, один из толпы давит Артемьева магазинной тележкой и дважды бьет ногой в голову.

«Били стремянкой, фиксировали тележкой для покупок», — отмечает газета «Фонтанка».

Издание уточнило, что «злодея обезвреживали» не только покупатели, но и охрана. Росгвардия отчиталась, что ее сотрудники оперативно прибыли на место по тревоге, но им осталось только оказать первую помощь.

«Пострадавшие госпитализированы, подозреваемый в нападении задержан», — резюмировало ведомство.

Гипермаркет после инцидента временно закрыли. Сеть «Окей» уже пообещала помочь пострадавшим и оплатить их лечение.

Что известно о пострадавших

Травмы получили шесть человек, из них четверо в тяжелом состоянии, один в состоянии средней степени тяжести. Всех отвезли в Городскую больницу № 26 и НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Среди «тяжелых» женщина с ранением груди.

«Повреждена грудная клетка, то есть это проникающее ранение органов грудной клетки. Повреждение легкого, и развился гемоторакс», — рассказал директор НИИ Вадим Мануковский.

Жертва в шоковой операционной, прогноз «по всей видимости, хороший». Мануковский также сообщил подробности о мужчине с ранением кисти и надключичной области. По его словам, травмы этого человека легкие.

«Он находится в нормальном состоянии... В принципе, он может даже пойти домой», — указал директор.

Сам нападавший тоже был ранен. На кадрах с места происшествия он лежит в магазине на полу в луже крови, с окровавленным лицом. Позже ему перебинтовали голову и выносили из магазина «Окей» на носилках, после чего госпитализировали.

«Когда его, по всей видимости, обездвиживали, отбирали, скорее всего, оружие, ему нанесли, видимо, несколько ударов по голове, поэтому мы ставим ушиб легкой степени», — пояснил Мануковский.

Мотив нападения

Одноклассник нападавшего описал его как тихого человека. После школы Артемьев отслужил в армии. По словам знакомого, там мужчина однажды попал в конфликт, и выяснилось, что «он даже драться не умеет».

«Очень тихий был, спокойный. Я в шоке был. Никакой агрессии. С армейскими товарищами сейчас обсуждаем, они тоже удивлены», — признался одноклассник.

Всю жизнь Артемьев увлекался фехтованием, в итоге стал преподавателем в местном клубе. Также последнее время «состоял в чате поддержки украинцев».

«На первичном допросе полицейским заявил, что ненавидит окружающих людей, это подтолкнуло его к преступлению», — передает Telegram-канал Shot.

В момент нападения мужчина не был пьян, в его анализах не нашли следы алкоголя. В больнице Артемьева изолировали в специализированном отделении.

« Он находится в остром психозе — сейчас диагноз такой основной», — указал Мануковский.

Сосед нападавшего рассказал, что утром видел Артемьева у входа в магазин. Тот долго стоял у гипермаркета с пакетом, внутри которого виднелся какой-то предмет «тоньше бутылки».

«Он выглядит как бы как наркоман, что ли — лицо земельного цвета», — описал нападавшего сосед.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК («Покушение на двух и более лиц»).