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Матвиенко поручила сенаторам обратиться в ФАС из-за роста цен на детское питание

Матвиенко предложила обратиться в ФАС из-за роста цен на детское питание

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам обратиться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с предложением проанализировать цены на детское питание и принять меры при необходимости. Об этом она сообщила в ходе выступления в парламенте, передает РИА Новости.

«Инна Юрьевна (Святенко, вице-спикер Совфеда — прим. ред.), давайте сделаем обращение в Федеральную антимонопольную службу, пусть они проанализируют стоимость смесей», — заявила политик.

По ее словам, при выявлении избыточных наценок монополиста следует принять меры по регулированию ситуации. Матвиенко добавила, что бессовестные производители есть даже в этой сфере. Кроме того, она отметила, что в стране были замечены случаи контрафактной продукции.

До этого стало известно, что ФАС начала проверку международного аэропорта Внуково из-за цен на питьевую воду. Торговые точки в зоне международных вылетов воздушной гавани продают питьевую воду в бутылках объемом 0,5 литра за 150 рублей, в то время как в обычных магазинах она продается в среднем по 30-70 рублей.

Ранее сообщалось, что «Черноголовка» купила бизнес по производству детского питания Kraft Heinz.

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