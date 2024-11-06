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Московский аэропорт проверят из-за высоких цен на питьевую воду

ФАС проводит проверку во Внуково из-за цен на бутилированную питьевую воду

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Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит проверку международного аэропорта Внуково из-за цен на питьевую воду. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского управления регулятора.

Согласно поступившим в ФАС сообщениям, торговые точки в зоне международных вылетов аэропорта продают питьевую воду в бутылках объемом 0,5 литра за 150 рублей, в то время как в обычных магазинах она продается в среднем по 30-70 рублей.

С просьбой о проверке к ФАС обратилась Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров.

В прошлом месяце депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить авиакомпаниям заниматься ценовыми спекуляциями и вести фиксированную стоимость авиабилетов. Перелеты не должны дорожать по понятным только авиакомпаниям причинам, подчеркнул он.

До этого российские перевозчики призвали сдержать рост цен на обслуживание в аэропортах.

Ранее россияне назвали справедливую сумму компенсации за овербукинг.

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