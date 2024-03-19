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«Черноголовка» купила бизнес по производству детского питания Kraft Heinz

«Черноголовка» завершила сделку по покупке бизнеса детского питания Kraft Heinz в РФ

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«Черноголовка» завершила сделку по покупке бизнеса детского питания Kraft Heinz в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Группа «Черноголовка» завершила сделку по покупке бизнеса детского питания компании Kraft Heinz», — говорится в сообщении.

Отмечается, что бизнес приобрела холдинговая компания группы «Черноголовка» — АО «Аквалайф ресурс». Таким образом, в собственность компании перешли два комбината детского питания в Иваново и Георгиевске Ставропольского края.

До этого сообщалось, что иностранцы почти перестали вкладываться в российский бизнес. «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Агентства инноваций Москвы писал, что объем иностранных венчурных инвестиций в отечественный бизнес по итогам 2023 года сократился в 15 раз, до $55 млн.

В феврале Financial Times писала. что компания Danone выбрала потенциального покупателя своего российского бизнеса. Французская фирма рассматривает в качестве таковой «Вамин» из Татарстана.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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