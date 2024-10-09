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Красная икра может подорожать на треть к Новому году

Экономист Литвиненко: цены на икру взлетят до 9 тыс. руб. за кило к Новому году

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Алексей Майшев/РИА Новости

Красная икра может подорожать до 9 тыс. руб. за кило к Новому году. Об этом рассказала изданию «Подмосковье сегодня» экономист Инна Литвиненко.

«Несмотря на отсутствие дефицита красной икры в России, ее стоимость с августа выросла на 2 тыс. руб. за килограмм. Производители и рыбаки заинтересованы в дальнейшем росте цен. Рекомендую приобрести деликатес до конца октября, пока он не подорожал еще больше. К Новому году цена может достигнуть 9 тыс. руб. за кило, после чего начнет снижаться. Причина роста - повышенный спрос покупателей, которые уже сейчас закупаются к праздникам», — пояснила экономист

По данным Рыбного союза, запасы икры 2023 года компенсируют небольшой улов 2024 года, что позволяет избежать дефицита продукта на российском рынке. Однако это не сдерживает рост цен на популярный праздничный деликатес.

Ранее цены на красную икру в России выросли на 25% и продолжают расти.

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