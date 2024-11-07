Россиянам рассказали, как оплачивают декретный отпуск

Во время декретного отпуска работодатель должен выплачивать сотруднице пособие, размер которого рассчитывается на основе среднего дневного заработка за последние два года. Об этом «Радио 1» рассказала заместитель начальника Управления назначения и осуществления страховых выплат Елена Ащеулова.

По ее словам, данный показатель нужно будет умножить на количество дней декретного отпуска.

«Если женщина за последние два года не имела заработка, если ее заработок в расчете за полный календарный месяц был ниже минимального размера оплаты труда или ее страховой стаж меньше шести месяцев, ее средний заработок принимается равным минимальному размеру оплаты труда», — уточнила Ащеулова.

Она добавила, что размер МРОТ в 2024 году составляет 19 242 рубля в месяц. Количество дней отпуска составит от 140 дней до 194, это зависит от количества ожидаемых детей. Эксперт добавила, что сумма максимального декретного пособия при одноплодной беременности в этом году может составить 565 562 рублей.

По закону у каждой готовящейся стать матерью россиянки есть право уйти в декретный отпуск на 30-й неделе беременности и не выходить на работу до достижения ребенком трехлетнего возраста. При этом женщине положены от государства различные пособия. Как оформить декретный отпуск, куда и как подавать заявление на отпуск — в материале «Газеты.Ru».

Ранее женщину уволили с работы, потому что она вышла из декретного отпуска снова беременной.