Женщину уволили с работы, потому что она вышла из декретного отпуска снова беременной

В Англии женщину уволили с работы, потому что она вернулась из декретного отпуска снова беременной, пишет LADBible.

Как пишут СМИ, британка Никита Твитчен работала в компании First Grade Projects и в октябре 2021 года ушла в декретный отпуск. Женщина вышла на работу 17 февраля 2023 года. По ее словам, руководитель был рад снова увидеть ее в деле, однако когда она сообщила ему, что снова ждет ребенка, мужчина изменил свое поведение.

После окончания повторного декретного отпуска Твитчен не получила от компании никаких предложений о работе. Более того, вскоре ей сообщили об увольнении, сославшись на финансовые трудности и реорганизацию предприятия.

Однако суд отметил, что никаких доказательств по этому поводу предоставлено не было, и увольнение

было признано несправедливым и дискриминационным. Судья подчеркнул, что работодатель уволил Твитчен именно из-за повторного декретного отпуска, постановив выплатить ей $36 тысяч в качестве компенсации.

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