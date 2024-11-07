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На застрявшем в Японии круизном лайнере сделали бесплатным весь алкоголь

SHOT: алкоголь сделали бесплатным на застрявшем в Японии круизном лайнере

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Vania Zhukevych/Shutterstock/FOTODOM

На застрявшем в Японии круизном лайнере Spectrum of the Seas с россиянами на борту сделали бесплатным весь алкоголь. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, на борту круизного лайнера находятся сотни граждан РФ.

«ВЕСЬ алкоголь сделали бесплатным на застрявшем в Японии лайнере с россиянами — таким образом компания хочет задобрить туристов, сообщают наши подписчики, в их голосе уже слышатся нотки радости», — говорится в сообщении.

Отмечается, что до Шанхая лайнеру осталось идти четыре дня. Из-за задержки у многих туристов пропали авиабилеты на рейсы 9 — 10 ноября. Корабль после ремонта прибудет в Шанхай только к 11 ноября.

До этого РБК со ссылкой на пассажиров сообщало, что около 500-600 россиян застряли в Японии из-за поломки круизного лайнера Spectrum of the Seas в порту Йокогама.

Судно должно было 9 ноября прибыть на конечную точку маршрута — город Шанхай. Однако из-за технической неисправности лайнер не смог выйти из порта.

Ранее стала известна судьба застрявших в Иране туристов из России.

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