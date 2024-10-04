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Стала известна судьба застрявших в Иране туристов из России

Profi.Travel: застрявшие в Иране туристы и турагенты из России вернулись на родину

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Александр Кряжев/РИА Новости

Туристы и группа турагентов из России, которые застряли в Иране, вернулись на родину. Об этом сообщает Profi.Travel, ссылаясь на пресс-службу туроператора ITM group.

Уточняется, что россияне должны были вылететь из Тегерана в Москву 2 октября, но в связи с ограничениями на авиасообщение они не смогли покинуть Иран в этот день.

Profi.Travel отмечает, что утром 3 октября, как только открылся аэропорт, туристы и турагенты смогли вылететь в Россию.

«Лишний день отдыха настроение никому не испортил — скорее, наоборот», — добавили в ITM group.

Все авиарейсы на территории Ирана были отменены до утра 3 октября на фоне обострения противостояния с Израилем.

Вечером 1 октября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале массированной ракетной атаки Ирана на еврейское государство. На фоне этого российские авиакомпании обратились к своим клиентам с рекомендацией воздержаться от полетов в аэропорты Израиля, Ирана и Ирака из РФ и наоборот.

Ранее летевший в Катар борт во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко вернулся в Москву после остановки в Минводах.

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