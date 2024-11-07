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В Свердловской области двое семиклассников пропали по дороге из школы домой

В Нижнем Тагиле разыскивают двоих пропавших 13-летних школьников

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МУ МВД России «Нижнетагильское»/VK

В Нижнем Тагиле 13-летние мальчик и девочка пропали по дороге из школы домой. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России «Нижнетагильское».

В полиции рассказали, что об исчезновении детей 6 ноября заявили их родители. Мария Репрынцева и Максим Сизиков, оба ученики седьмого класса школы №144, не вернулись домой после занятий.

Оперативники уточнили, что все дежурные наряды брошены на поиски детей. Также правоохранители устанавливают круг общения подростков.

До этого в Самарской области пропавшего российского школьника нашли на пятые сутки у железнодорожной станции. Он также пропал по дороге из школы домой. Причина, по которой 13-летний мальчик решил не возвращаться к семье, не уточняется.

Ранее в Приморье школьник провел в тайге почти две недели и выжил.

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