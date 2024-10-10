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Пропавшего российского школьника нашли на пятые сутки у ж/д станции под деревом

В Самарской области пропавшего школьника нашли закутанным в одеяло у ж/д станции

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ФГБУ «Роспатриотцентр»

В Самарской области завершились поиски 13-летнего школьника, который пропал по дороге из школы домой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России. Чуть позже добровольцы рассказали о подробностях поиска ребенка. Ими поделилось издание «63.ru».

Мальчик пропал 2 октября в селе Печинено Богатовского района. На следующий день к поиску ребенка подключилась полиция, а 5 октября поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». Всего школьника искали более 70 человек. Ребенка искали по обочинам трасс в Нефтегорск, Кинель и Отрадный, опрашивали работников магазинов, заправок и просто селян.

На следующий день школьника приметил машинист железнодорожной станции села Богатое, что в 10 км от родного села пропавшего. По словам мужчины, он заметил ребенка, который укутался в одеяло и сидел под деревом. Машинист видел объявление о пропаже ребенка в интернете, поэтому подошел к школьнику, чтобы уточнить у него, не он ли тот самый пропавший мальчик. Ребенок подтвердил догадки мужчины. После этого его забрали в тепло, согрели и накормили. А информацию о благополучном исходе поисков передали в полицию и родственникам ребенка.

Ранее в Приморской тайге пропавшего ребенка нашли живым.

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